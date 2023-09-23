حملة تطوعية لحماية البيئة البحرية بجدة

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وتهدف الحملة إلى تنمية الشعور بالمسؤولية لدى المجتمع، وتشجيع روح التطوع في الأنشطة التي تسهم في تحقيق رؤية 2030.
وانطلقت الحملة من شاطئ خليج سلمان، وتم تخصيص هذا اليوم لطلاب وطالبات التعليم العام والجامعي بجدة، إذ شارك أكثر من 500 متطوع ومتطوعة، وتستمر الحملة على مدار5 أيام، بالتزامن مع اليوم الوطني الـ 93 للمملكة، إذ تشمل الحملة تنظيف شاطئ شعارة جنوب جدة، الخميس والجمعة.
وتتضمن فعاليات الحملة تنفيذ عدد من الفعاليات والبرامج المصاحبة للحملة، منها فعالية الغوص التي تسهم في نظافة كل من البحر والشاطئ في خليج سلمان.
أهداف الحملة
- تنمية الشعور بالمسؤولية لدى المجتمع
- تشجيع روح التطوع في الأنشطة
- الوصول إلى مليون متطوع
- تحسين المشهد البصري للبيئة البحرية
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