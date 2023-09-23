القيادة تتلقى مزيدا من برقيات التهاني باليوم الوطني 93

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان ، مزيدا من برقيات التهاني بمناسبة اليوم الوطني الـ93 للمملكة.

وهنأ رئيس جمهورية العراق، الدكتور عبداللطيف جمال رشيد، أخاه خادم الحرمين الشريفين بمناسبة اليوم الوطني الـ 93 للمملكة.

وأعرب في برقية بعثها لخادم الحرمين الشريفين أمس، باسمه واسم الشعب العراقي عن أطيب التهاني والتبريكات بهذه المناسبة، متمنيا لخادم الحرمين الشريفين تمام العافية والتوفيق وللشعب السعودي الشقيق مزيدا من التقدم والرفعة.

وأكد حرصه على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين الشقيقين في مختلف المجالات.

فيما أعرب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ونائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ونائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، عن تهنئتهم لخادم الحرمين الشريفين بمناسبة اليوم الوطني الـ 93 للمملكة.

جاء ذلك في برقيات تهان بعثها رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ونائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ونائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، لخادم الحرمين الشريفين.

كما هنأ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم والشيخ منصور بن زايد آل نهيان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بمناسبة اليوم الوطني الـ 93 للمملكة.

جاء ذلك في برقيات تهانٍ بعثها رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ونائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ونائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، لولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

من جهته أعرب أمير دولة قطرالشيخ تميم بن حمد آل ثاني، عن تهنئته لأخيه خادم الحرمين الشريفين، بمناسبة اليوم الوطني الـ 93 للمملكة.

كما عبر نائب أمير قطرالشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني، ورئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، في برقيتين مماثلتين، عن تهنئتهما، لخادم الحرمين الشريفين، بهذه المناسبة.

فيما هنأ ملك المملكة المغربية محمد السادس، أخاه خادم الحرمين الشريفين، بمناسبة اليوم الوطني الـ 93 للمملكة.

وأكد ملك المغرب في برقية بعثها لخادم الحرمين الشريفين اعتزاز بلاده الدائم بالعلاقات الأخوية الوثيقة التي تجمعها بالمملكة العربية السعودية، وحرص القيادتين على أن تواصل مسارها الحثيث والمتميز في اتجاه المزيد من التكامل والتعاون المثمر.

كما هنأ ملك المغرب، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة اليوم الوطني الـ 93 للمملكة.

جاء ذلك في برقية تهنئة بعثها لولي العهد رئيس مجلس الوزراء، داعيا المولى أن يعيد هذه المناسبة المجيدة على المملكة العربية السعودية، وشعبها، بالمزيد من التقدم والرفعة والازدهار.

من جهة أخرى أعرب عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، وعضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، الشيخ سعود بن راشد المعلا، وعضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة الشيخ حمد بن محمد الشرقي، وعضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة الشيخ سعود بن صقر القاسمي، وعضو المجلس الأعلى حاكم عجمان الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عن تهنئتهم لخادم الحرمين الشريفين بمناسبة اليوم الوطني الـ 93 للمملكة.

كما عبر ولي عهد ونائب حاكم الشارقة الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ونائب حاكم الشارقة الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، ونائب حاكم الشارقة الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، وولي عهد أم القيوين الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، وولي عهد رأس الخيمة الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، وولي عهد الفجيرة الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، وولي عهد عجمان الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ونائب حاكم عجمان الشيخ ناصر بن راشد النعيمي، عن تهنئتهم لخادم الحرمين الشريفين بهذه المناسبة.

كما هنأ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، والشيخ سعود بن راشد المعلا، والشيخ حمد بن محمد الشرقي، والشيخ سعود بن صقر القاسمي والشيخ حميد بن راشد النعيمي، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بمناسبة اليوم الوطني الـ 93 للمملكة.

كما عبر الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، والشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، والشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، والشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، والشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، والشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، والشيخ عمار بن حميد النعيمي، والشيخ ناصر بن راشد النعيمي، عن تهنئتهم لولي العهد رئيس مجلس الوزراء بهذه المناسبة.