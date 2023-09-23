إحالة 38,220 مخالفا لبعثاتهم الدبلوماسية وترحيل 10,482

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضبطت الجهات الأمنية 15114 مخالفا، فيما أحالت 38220 لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر ورحلت 10482، خلال الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، في مناطق المملكة للفترة من 14 إلى 20 سبتمبر الحالي. نتائج الحملات 15114 مخالفا تم القبض عليهم.

9538 مخالفا لنظام الإقامة.

3694 مخالفا لنظام أمن الحدود.

1882 مخالفا لنظام العمل.

702 ضبطوا خلال محاولة الدخول.

65 % يمنيون

33 % إثيوبيون

2 % جنسيات أخرى.

16 شخصا حاولوا الخروج.

11 متورطا في النقل والإيواء والتشغيل.

43763 خضعوا لإجراءات تنفيذ الأنظمة.

36385 رجلا.

7378 امرأة.

1722 لاستكمال حجوزات سفرهم.

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