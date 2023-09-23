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وزير الإعلام يدعو المبدعين للمشاركة في جائزة التميز

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- بواسطة أيمن الوشواش - دعا وزير الإعلام سلمان الدوسري كافة المبدعين إلى المشاركة في جائزة التميز الإعلامي 2023 في نسختها الرابعة، والتي أطلقتها الوزارة وتحتفي بجميع الأعمال الإعلامية الإبداعية المتميزة خلال عام كامل، بالشراكة مع برنامج تنمية القدرات البشرية، كما تكرم الشخصيات ذات البصمة البارزة إعلاميا، وذات الجهود النوعية المشهودة في مجالات الإعلام، حيث يبدأ استقبال المشاركات من جميع المؤسسات والأفراد خلال الفترة من 22 سبتمبر حتى 17 أكتوبرالمقبل.

وأوضح الدوسري مسارات الجائزة والغاية منها قائلا «تقديرا لمبدعينا وإبداعهم؛ يسعدنا في وزارة الإعلام الإعلان عن جائزة التميز الإعلامي بالتعاون مع برنامج تنمية القدرات البشرية عبر 6 مسارات، تكرم المبدعين من الجهات والأفراد»، مؤكدا أن لمبدعي الإعلام حقا، وأن الاحتفاء بهم واجب.

‏وتضم النسخة الرابعة من جائزة التميز الإعلامي ستة مسارات هي: الصورة الفوتوغرافية، والفيديو الإبداعي، والمادة الصحفية، والمنتج التلفزيوني، والمنتج الصوتي، والأغنية الوطنية.
وتهدف الجائزة إلى تحفيز الإبداع الإعلامي بين المؤسسات والأفراد، وتشجيعهم على المشاركة فيها بأعمالهم الإعلامية.

معايير المشاركة:

  • أن تكون المشاركة من إنتاج عام 2023.
  • لا يشترط أن تتعلق بمناسبة محددة.
  • أن تكون الحقوق الفكرية مملوكة للجهة أو الفرد.
أن تحقق المشاركة إضافة نوعية من حيث:
  • أصالة الفكرة.
  • الإبداع.
  • تفرد الأسلوب.
  • ألا تخالف المشاركة أيا من تعاليم الإسلام.
  • ألا تخل بقيم المجتمع السعودي وعاداته.
  • ألا تخالف أي نظام أو قانون في المملكة.
  • أن تحتوي على معيار المفاضلة: العزيمة والمثابرة، والإتقان والانضباط.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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