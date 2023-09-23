شكرا لقرائتكم خبر ختم خاص باليوم الوطني في المنافذ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتأتي هذه المبادرة ضمن برامج الاحتفال مع المسافرين المغادرين والقادمين عبر المنافذ الدولية للمملكة، حيث تختم به جوازاتهم توثيقا ورمزا لليوم الوطني.
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