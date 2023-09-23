شكرا لقرائتكم خبر مباني الإدارات الحكومية تتوشح بالأخضر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تزينت مباني الجهات الحكومية والشوارع والحدائق والميادين والمعالم البارزة في المناطق باللون الأخضر، احتفاء باليوم الوطني الـ 93 للمملكة.

واكتست المناطق ومحافظاتها ومراكزها بالأعلام الخضراء، واللوحات الوطنية، والإضاءات الملونة، والمجسمات؛ للاحتفال بهذه المناسبة في الشوارع والميادين، والأحياء، والحدائق والمتنزهات، والمواقع العامة.

كما تفاعلت مختلف القطاعات الحكومية والأهلية في المنطقة مع يوم الوطن بالأعلام والعبارات الوطنية والزينة الخضراء في لوحة وطنية تعبر عن عمق الانتماء والولاء.