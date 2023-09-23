1743 متدربا على استخدام أدوات الابتكار بأم القرى

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تلقى 1743 متدربا دورات تدريبية ضمن برنامج «بصيرة» بجامعة أم القرى، المهتم بالابتكار والاستثمار الاجتماعي، والمقام بالتعاون مع بنك التنمية الاجتماعية وأحد المؤسسات الأهلية. وأوضح عميد معهد الابتكار وريادة الأعمال الدكتور هشام ملك، أن برنامج «بصيرة» يهدف إلى دعم وتطوير قدرات ومهارات رواد الابتكار الاجتماعي، من خلال تعزيز استخدام أدوات الابتكار، وتمكين رواد الابتكار الاجتماعي من إطلاق مشاريع ريادية ناجحة، والإسهام في تعليم منهجية الابتكار الاجتماعي والريادة الاجتماعية مع الخبراء في هذا المجال، موضحا أن الجامعة تعمل على زيادة مساهمة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي، وتقدم مجموعة كبيرة من الأنشطة والمبادرات والبرامج التدريبية لنشر ثقافة ريادة الأعمال. وتضمن البرنامج 5 دورات بواقع 10 ساعات تدريبية تم اختيارها بعد دراسة احتياجات المجتمع.

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