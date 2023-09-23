شكرا لقرائتكم خبر عن "الخارجية" تشارك في اجتماع لجنة الشراكة العربية الأفريقية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نيابة عن صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، وزير الخارجية، شارك وكيل الوزارة للشؤون الدولية المتعددة د. عبد الرحمن بن إبراهيم الرسي، اليوم، في الاجتماع الوزاري التاسع للجنة تنسيق الشراكة العربية الأفريقية، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 78، والذي عقد في مقر بعثة الاتحاد الأفريقي بمدينة نيويورك.

وشارك في الاجتماع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي محمد، والترويكا من الجانبين العربي والأفريقي وزراء خارجية القمر المتحدة، والجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية، إضافة إلى كبار المسؤولين من مملكة البحرين وجمهورية السنغال.

الشراكة العربية الأفريقية

ألقى الوكيل الرسي كلمة نيابة عن سمو وزير الخارجية، أعرب فيها عن ترحيب المملكة بعقد القمة السعودية الأفريقية الأولى والقمة العربية الأفريقية الخامسة في شهر نوفمبر بالمملكة، التي تهدف إلى تعزيز العلاقات العربية الأفريقية.

كما ناقش الاجتماع العلاقات العربية الأفريقية، واطلع على التقرير المرحلي للأنشطة المشتركة بين جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي.