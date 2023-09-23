شكرا لقرائتكم خبر عن 15 ألف زائر في فعالية "قبلة وطن" بمكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبلت فعالية ”قبلة وطن“ التي تنظمها الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة لسكان مكَّة وزوارها بمناسبة اليوم الوطني 93، أكثر من 15 ألف زائر خلال اليومين الماضيين وغدًا الأحد هو اليوم الختامي.

ووجدت الفعالية إقبالاً من قِبل سكان مكة وزوارها، وذلك لتنوع فقراتها التي انسجمت مع جميع فئات المجتمع.

وجاءت احتفالية اليوم الوطني التي أقيمت في غرفة مكة المكرمة للمعارض والفعايات، بشراكة مع غرفة مكة وأمانة العاصمة المقدسة ونادي الوحدة، وبمشاركة عدد من الجهات الشريكة وأهمها الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ودارة الملك عبدالعزيز.

فعاليات اليوم الوطني

واحتوت الفعالية على ثلاثة مناطق رئيسة وهي منطقة فعاليات اليوم الوطني ومنطقة الطعام ومنطقة الفقرات الترفيهية.

ويضم قسم فعاليات اليوم الوطني لوحات عرضت مستقبل مكة وجدارية للوطن وركن خاص لتصوير الفضاء والذي عكس إنجازات المملكة في علم الفضاء، إضافة إلى أنشطة تهم الأسرة والطفل.

كما ضمَّ المهرجان منطقة مخصصة للطعام تقدم فيه الأسر المنتجة الطعام والحلويات والمشروبات في أكشاك صغيرة تلبي احتياجات الحضور.

جداريات جاذبة

وأبرزت فعالية ”قِبلة وطن“، معالم مناطق المملكة من خلال جداريات جاذبة، ومنطقة قدم فيها الحرفيين مشغولاتهم اليدوية.

واحتوى المعرض على مسرح قدمت فيه الفرق الشعبية العرضة السعودية وألوانًا مختلفة من الفلكلور الشعبي لعدد من مناطق المملكة بمختلف أشكالها.