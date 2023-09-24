"محايل" ترقص طربًا على أوبريت "المسمى سعودي والهوية سعودي"

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 23 سبتمبر 2023, 8:59 مساءً

تعيش محايل فرحة الوطن كغيرها من مدن المملكة العربية السعودية؛ بمناسبة اليوم الوطني الـ93. وشهدت المحافظة مساء اليوم عددًا من الفعاليات الثقافية والفنية والشعبية، التي تتواصل لمدة أسبوع احتفاء بهذا اليوم الذي يحكي قصة وطن ونماء وبناء وأمن وأمان. ورقص الجميع طربًا على أوبريت "المسمى سعودي والهوية سعودي"، الذي صدح به الفنان أحمد الناشري وسط حضور كبير، هتف فيه الجميع باسم الوطن، ورددوا عاش الملك سلمان وولي عهده الأمين.

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