السعودية | الألعاب النارية ترسم لوحات جمالية في سماء محافظة الخبر

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365-واس

رسمت الألعاب النارية مساء أمس، لوحات جمالية رائعة أضاءت سماء محافظة الخبر ، نالت استحسان المواطنين والمقيمين وزوار المحافظة، في احتفالات أقيمت بمناسبة اليوم الوطني الـ 93 للمملكة، وذلك بكورنيش محافظة الخبر .

وخصصت الهيئة العامة للترفيه المواقع لإقامة هذه الاحتفالات بهذه المناسبة الوطنية الغالية، والتي جذبت وأبهجت الحضور الذين وثقوا هذه اللحظات السعيدة وأدخلت البهجة والسرور على مرتادي الكورنيش لنشرها وتبادلها مع الآخرين، معربين عن سعادتهم وفرحتهم باليوم الوطني .

وقد اعتمدت 14 فعالية متنوعة، في شمال ووسط وجنوب الخبر وجرى استغلال الساحات والميادين والمعالم السياحية لاحتضان الفعاليات لإتاحة الفرصة أمام أكبر قدر ممكن من المواطنين والمقيمين للاستمتاع والمشاركة في الاحتفالات، حيث توشحت الشوارع الرئيسية وميادينها براية التوحيد، وتم تركيب 2200 علم، و 400 لوحة وطنية على الطرق لترسيخ قيم الوطنية والانتماء والولاء للوطن والقيادة الحكيمة، وتعكس الأجواء الاحتفالية ومظاهر الفرح بالمدينة، وتزيين الميادين والمجسمات الجمالية والنوافير بتشكيلات متنوعة من الإضاءة الخضراء، إضافة الى إضاءة 300 شجرة بتشكيلات مضيئة وتركيب 33 مجسم جمالي تحمل صور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين “حفظهما الله” .

