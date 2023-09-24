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الرياض في اليوم الوطني.. استعراضات جوية مبهرة ومسيرة عسكرية بالشوارع

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واس - الرياض 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - شهدت سماء الرياض عرضًا إبداعيًّا عسكريًّا بعنوان "نسابق الأحلام"، وذلك بمناسبة اليوم الوطني الـ 93 وسط تفاعل كبير من الجمهور الذي احتشد لمشاهدة الاحتفال بالفعالية المقامة عصر اليوم، لتصنع صورة من صور العز، وتعكس حالة الفخر بحاضر المملكة والإنجازات التي حققتها لبناء مستقبلها المزدهر بقيادة حكيمة.

وبدأت العروض بالمسيرة العسكرية التي شاركت فيها رئاسة الحرس الملكي ووزارة الحرس الوطني، والمديرية العامة لحرس الحدود، تخللتها مسيرة بالخيول، وعرض موسيقي قدمه حرس الشرف، وتلاها تحليق العلم السعودي، محمولاً بالطائرة المروحية، الذي أعلن بداية العرض الجوي.

عروض جوية

وشاركت 12 مروحية من نوع أباتشي وبلاك هوك تابعة لوزارة الحرس الوطني في تشكيل جوي، قدم بعدها فريق الصقور المميز عروضه الاحتفالية بألوان من التشكيلات والاستعراضات.

عرض جوي مبهر في سماء الرياض - واس
عرض جوي مبهر في سماء الرياض - واس

كما رافقت الطائرات الحربية طائرتا الخطوط الجوية العربية السعودية بوينج 787 التي صبغت ألوانها بالهوية القديمة للشركة، وطائرة طيران ناس إيرباص 320.

ونفذت القوات الجوية الملكية السعودية استعراضاتها ضمن العرض بطائرات "تايفون"، و"إف - 15 إس"، و"تورنيدو"، و"إف - 15 سي"، وعلى ساحلي البحر الأحمر والخليج العربي شاركت القوات البحرية الملكية السعودية بمسيرات وعروض بحرية في الأسطولين الشرقي والغربي.

وتستمر العروض الجوية بالتحليق في سماءات المملكة في عدد من المواقع المختلفة حتى تختتم عروضها في سماء الجوف يوم 2 أكتوبر.

أحد رجال الأمن خلال العرضين العسكري والجوي - واس

سكان الرياض يتابعون العروض - واس

تعازن حكومي

يذكر أن عرض "نسابق الأحلام" تم تقديمه بتنظيم من الهيئة العامة للترفيه وبمشاركة عدة جهات حكومية وخاصة، وهي: رئاسة الحرس الملكي، ووزارة الدفاع، ووزارة الداخلية، ووزارة الحرس الوطني، ورئاسة أمن الدولة، والهيئة العامة للطيران المدني، وشركة مطارات، وشركة خدمات الملاحة الجوية السعودية، ونادي الطيران السعودي، والخطوط الجوية العربية السعودية، وطيران ناس، وهيئة الإذاعة والتلفزيون التي نقلت العرض الرئيس في اليوم الوطني على الهواء مباشرة عبر قناة السعودية.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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