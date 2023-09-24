انت الان تتابع السفير الأمريكي: على مدى عقود عملت السعودية وأمريكا لمعالجة أصعب تحديات المنطقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 24 سبتمبر 2023, 7:12 صباحاً

أكّد السفير الأمريكي في المملكة‫، مايكل راتني، أنه "على مدى عقود عملت المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية على معالجة أصعب التحديات في المنطقة". وفي التفاصيل، قدّم السفير بالنيابة عن الحكومة الأمريكية والشعب الأمريكي تهنئة إلى قيادة وشعب المملكة العربية السعودية بمناسبة اليوم الوطني السعودي 93، وأوضح، في مقطع فيديو نشر عبر الحساب الرسمي للسفارة الأمريكية في الرياض على منصة (X) ونقلته قناة SBC، يقول: أتقدم بالتهاني لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والشعب السعودي، بمناسبة اليوم الوطني السعودي 93. وأضاف: "على مدى عقود عديدة عملت المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية معاً كشركاء إستراتيجيين لمعالجة أصعب التحديات في المنطقة"، منوّهاً بعلاقات الصداقة والتعاون والاحترام المتبادل بين البلدين الصديقين السعودية وأمريكا. واختتم السفير الأمريكي تهنئته، يقول: في هذا اليوم المميز أتقدم بخالص التهاني لكم جميعاً "يوم وطني سعيد".

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