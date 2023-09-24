شاهد.. صوراً جوية للحرمين الشريفين تحكي قصة 93 عاماً من التطوير والعناية

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محمد بن مسعود - الدمام - استعرضت الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين، صوراً جوية لما شهده الحرمان الشريفان من نقلة نوعية في البنية التحتية؛ وذلك احتفاءً باليوم الوطني الـ93.

وأوضحت الهيئة، عبر حسابها على منصة "إكس"، تقول: "93 عاماً شهد خلالها الحرمان الشريفان نقلة نوعية بالنهوض بالبنية التحتية وتطويرها وتهيئتها لقاصديهما".

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