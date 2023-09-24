انت الان تتابع مشهد رباني لن تراه إلا فيها.. "المسند" يعدد أسباب "عنف عواصف جازان وخطورتها" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 24 سبتمبر 2023, 7:31 صباحاً

قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقًا"، نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية الدكتور عبدالله المسند: إن العواصف الرعدية في جازان عنيفة وخطيرة؛ مشيرًا إلى أن من أسبابها "كون المنطقة بوابة الكتل الهوائية المفعمة بالرطوبة". وأوضح "المسند"، أن المنطقة يجثم فوقها كتلة هوائية مفعمة بالحرارة، كما يساهم الْتقاء تيارين متعاكسين فوق أجوائها، في تعزيز بناء السحب، ومن ثم تبدأ عملية التصعيد السريع للهواء إلى أعلى، فتتشكل السحب بإذن الله تعالى، ثم تنتفش فتصبح مثل الجبال. وتابع: "ثم ينزل المطر ولكن هيهات، فالرياح الصاعدة القوية وبسبب شدة حرارة الأرض تمنع القطرات من النزول فترفعها إلى أعلى فيحدث تصادم مليارات القطرات بين الصاعدة والهابطة، فيحدث الانقسام بين القطرات، فتتولد شحنات الكهرباء في جرم السحابة، حتى تصبح وكأنها مولد كهرباء عملاق". وبيّن عبر حسابه على "إكس": عندئذ "تبدأ عمليات التفريغ عبر البروق والصواعق في مشهد رباني لا يمكن أن تراه إلا في منطقة جازان"؛ مشيرًا إلى أن "هذا شرح سريع ومختصر، ولله في خلقه شؤون". وكان "المسند" قد صدّر تفسيره للعواصف الرعدية في جازان بقوله تعالى: {ومن آياته يريكم البرق خوفًا وطمعًا وينزل من السماء ماءً فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون}".

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