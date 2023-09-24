انت الان تتابع "رئيس بلدية القوز" يهنئ القيادة الرشيدة والشعب السعودي باليوم الوطني الـ93 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 24 سبتمبر 2023, 7:35 صباحاً

رفع رئيس بلدية القوز التابعة لأمانة محافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة المهندس محمد بن عبده بنان، باسمه ونيابة عن منسوبي البلدية، التهاني لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان والأسرة المالكة والشعب السعودي الكريم، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الـ93 للمملكة العربية السعودية. وقال "بنان": في كل عام تتجدد هذه المناسبة الغالية على قلوبنا لنستذكر فيها بكل فخر واعتزاز، نهضة الوطن واللحمة المتميزة بين القيادة وشعبها الكريم، والتي تستند في شرعيتها إلى كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. وأضاف: الوطن قدّم لنا الشيء الكثير من مشروعات التطور والبناء في مختلف القطاعات؛ خدمة للوطن والمواطن لحفظ حقوقه وكرامته التي تتطلب منا الاصطفاف خلف قيادتنا الرشيدة، وبذل الجهد في كل ما من شأنه بناء ورفعة هذا الوطن؛ حتى يتحقق الطموح ويرى العالم أجمع رؤية 2030 التي ستتحقق من خلالها أهداف تطوير جميع الأنظمة في المملكة العربية السعودية، وبناء قاعدة اقتصادية جديدة متنوعة، سائلًا المولى عز وجل أن يُديم على المملكة العربية السعودية نعمة الأمن والأمان والاستقرار.

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