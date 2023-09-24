شاهد من سماء الرياض.. عروض جوية مبهرة للصقور السعودية تحتفي بيوم الوطن

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محمد بن مسعود - الدمام - قدمت طائرات القوات الجوية المقاتلة، استعراضاتها بتشكيلات جوية متنوعة في سماء الرياض؛ وذلك احتفاءً باليوم الوطني 93.

وعبر فيديو نشرته اليوم وزارة الدفاع، أشارت إلى تقديم فريق الصقور السعودية عروضًا جوية مبهرة.

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