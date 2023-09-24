"للتو خرجت من قسطرة لرجل أُصيب بجلطة".. "النمر": لا تهملوا السكري والكوليسترول!

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 24 سبتمبر 2023, 7:53 صباحاً

أكّد استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر؛ أن التحكم الجيد في السكري، وكذلك التحكم في الكوليسترول المرتفع من أسباب الوقاية المهمة من الجلطات. وأوضح "النمر"؛ عبر حسابه على "إكس"، يقول: "للتو خرجت من قسطرة رجل أُصيب بجلطة حادة في القلب؛ لديه سكري غير متحكم فيه وكوليسترول مرتفع، والحمد لله تمّ فتح الشريان المسدود، وحالته مستقرة، بفضلٍ من الله". وبيّن أن الشاهد فيما روى هو الحث على عدم إهمال التحكم في السكري والكوليسترول المرتفع، مشيراً إلى أن التحكم فيهما من أسباب الوقاية من الجلطات.

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