انت الان تتابع خلال الأسبوع الثالث من سبتمبر.. "مسام": نزع 2617 لغمًا وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 24 سبتمبر 2023, 7:54 صباحاً

أعلنت غرفة عمليات مشروع "مسام" أن الفِرَق الميدانية نزعت خلال الأسبوع الثالث من شهر سبتمبر 866 لغمًا وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة، ليصل بذلك مجموع ما تم نزعه منذ بداية الشهر إلى 2617. وقالت عمليات "مسام" في بيان لها إن الفِرَق نزعت الأسبوع الماضي 728 ذخيرة غير منفجرة و125 لغمًا مضادًّا للدبابات؛ وبذلك تكون فِرَق مسام قد نزعت منذ بداية الشهر 2328 ذخيرة غير منفجرة و258 لغمًا مضادًّا للدبابات. وجاء في بيان عمليات "مسام" أن الفِرَق الميدانية التابعة للمشروع، تمكنت خلال الأسبوع الماضي من تطهير 204.391 مترًا مربعًا من الأراضي اليمنية، لتصل المساحة الإجمالية التي تم تطهيرها منذ بداية الشهر وحتى يوم 22 منه 672.278 مترًا مربعًا. وتمكنت فِرَق مسام منذ انطلاقة المشروع نهاية يونيو 2018 وحتى الآن، من تطهير 49.988.532 مترًا مربعًا من الأراضي اليمنية.

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