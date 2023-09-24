شكرا لقرائتكم خبر عن بارتفاع 48 مترًا.. صورة المؤسس تزين طريف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - توشّح برج الإسكان الأبرز بمحافظة طريف باللون الأخضر ابتهاجاً باليوم الوطني الـ 93 للمملكة.

وتزين البرج بلوحة جدارية للمؤسس الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه-، نفذها الفنان التشكيلي بدر البلوي قبل 6 سنوات عن طريق فن الجرافيك بعرض 12 مترًا، وارتفاع 48 مترًا، معانقة أعلى ارتفاع داخل المحافظة، وذلك على واجهة برج خزان الماء والواقع على امتداد طريق الشمال الدولي.

احتفالات بالألعاب النارية

انطلقت الألعاب النارية في عدد من الأماكن حول المملكة، احتفالًا باليوم الوطني، ومن بينها سماء المنطقة الشرقية.

وشملت عروض الألعاب النارية العديد من الأماكن في المنطقة، إذ جاء أبرزها في مدينة الدمام، والخبر، ومنتزه الملك عبد الله بالواجهة البحرية.