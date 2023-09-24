السعودية | سفارة المملكة لدى أذربيجان تحتفي باليوم الوطني الـ93

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

احتفلت سفارة المملكة العربية السعودية في أذربيجان باليوم الوطني السعودي الـ ٩٣ ، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى أذربيجان عصام بن صالح الجطيلي .

وشارك في الحفل كل من معالي وزير المالية الأذربيجاني سامر شريفوف وعدد من المسؤولين والدبلوماسيين ورؤساء البعثات والمنظمات الدولية والإقليمية المعتمدة لدى أذربيجان وعدد من رجال الأعمال والمواطنين السعوديين المتواجدين في أذربيجان.

وألقي السفير الجطيلي كلمة خلال الحفل عبر فيها عن مشاعر الفخر والاعتزاز بيوم الوطن الذي توالت فيه الإنجازات وتحققت خلاله الطموحات في مختلف المجالات منذ عهد المؤسس -طيَّب الله ثراه- وحتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- .