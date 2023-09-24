انت الان تتابع فرحة ترتسم على محيا الصغار.. مشاهد مبهجة لاحتفال جدة وزوّارها بيوم الوطن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 24 سبتمبر 2023, 8:12 صباحاً

شارك أهالي محافظة جدة فرحة الوطن بيومه الوطني الـ 93، وغمرت مشاعر الفرح والسرور محياهم ابتهاجاً بهذه المناسبة. ورصدت عدسة "واس" في مشاهد متفرقة فرحة الأهالي والأطفال والزوار باليوم الوطني للمملكة في مواقع مختلفة من الواجهة البحرية، التي تنوعت على طولها الفعاليات والاحتفالات؛ حيث امتلأت الشوارع والطرق الرئيسة بالسيارات، التي تزيَّنت بالأعلام وصور القيادة الرشيدة تعبيراً عن فرحتهم وحبهم لوطنهم. وشارك عديد من الجهات بفعاليات مختلفة، وتنفيذ مسيرات على طول الواجهة البحرية، منها نادي الإبل بفعالية اليوم الوطني بأسلوب حديث ومبتكر، وبهوية تواكب مرحلة الحلم والتحقيق، إلى جانب مشاركة الأطفال الذين ارتسمت على محياهم علامات البهجة بمشاركة أهاليهم.

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