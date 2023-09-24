انت الان تتابع "حارة أجدادي" ودوري رياضي.. 12 فعالية تنطلق غدًا بمدارس الشرقية احتفاءً بيوم الوطن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تطلق الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية، غدًا، برامج الاحتفاء باليوم الوطني السعودي الـ93 "نحلم ونحقق"، بجميع مدارس المنطقة للبنين والبنات لمختلف المراحل الدراسية، بمشاركة الأسر وأولياء الأمور ضمن الضوابط المحددة لها.

وأوضح المتحدث الرسمي بتعليم الشرقية سعيد الباحص، أن الإدارة اعتمدت تنفيذ 12 فعالية رئيسية والعديد من البرامج والمعارض المصاحبة في المدارس كافة؛ مؤكدًا على تفعيلها بجميع المدارس بالشكل المثالي خلال أسبوع المناسبة، وإطلاق الأنشطة لمختلف المراحل الدراسية للتركيز على دور المؤسس -طيب الله ثراه- وإبراز جهود المملكة في حفظ الأمن والاستقرار.

وأشار إلى أن أبرز ما تضمنته الفعاليات برنامج "القائد القدوة" الذي يُعنى بمشاركة الطلاب والطالبات في الإذاعة المدرسية للتعبير بمقالات عن الصفات القيادية للملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن -طيب الله ثراه- ومشاركتهم في "أوبريت" وفلكلور الوطن الذي يجسد مشاعر الاعتزاز والولاء لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- وتعزيز الانتماء الوطني لديهم وجهود الدولة التنموية والتطويرية في حضارة المملكة وثقافتها المختلفة.

وأضاف "الباحص" أن الفعاليات تضمنت كذلك برنامج "حارة أجدادي" الذي يشجع على المهارات الحركية والعمل الجماعي، و"معرض مدرسي" و"جدارية حب الوطن" في جميع المدارس لاستعراض رسومات الطلبة وفنهم التشكيلي والخطوط التي تعبر عن الوطن ورموزه وقادته وتاريخه، وبرامج "دون حدك يا وطن"؛ للاحتفاء بمواقف جنودنا البواسل وإبراز الأدوار التكاملية بين المؤسسات كافة؛ للذود عن الوطن واستشعار واجبات كل فرد تجاه دينه ومليكه ووطنه والتركيز على الملاحم البطولية للمؤسس، إضافة إلى فعالية "البيرق" التي تستهدف الحفاظ على العلَم السعودي ورسمه وتلوينه، ووضع العبارات المعبرة عن حب الوطن والولاء لقادته.