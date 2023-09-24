"وكيل محافظة المجمعة": مناسبةٌ تذكّرنا بتوحيد شتات هذا الكيان على يد الملك المؤسس

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 24 سبتمبر 2023, 8:51 صباحاً

رفع وكيل محافظة المجمعة رئيس مجلس إدارة الفروسية بمحافظة المجمعة خالد بن محمد البابطين؛ أصالة عن نفسه ونيابة عن أعضاء مجلس الإدارة، التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- وللشعب السعودي الكريم بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الثالث والتسعين لبلادنا العزيزة. وقال "البابطين" إن اليوم الوطني مناسبة سعيدة تُدخل السرور والبهجة على نفوس المواطنين جميعًا؛ لكونها مناسبة خالدة تُذَكّرنا بتوحيد شتات هذا الكيان العظيم على يد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود طيب الله ثراه الذي وحد البلاد في كيان كبير وقوي ومنيع. وأضاف هذه المناسبة تُذَكّرنا أيضًا بما وصلنا إليه من تقدم ورفعة وعزة على يد من خلفه من أبنائه الملوك البررة الذين قادوا خطط البناء والتنمية، وحافظوا على الوطن وأمنه في كل الظروف والمعطيات السياسية والاقتصادية التي تعيشها المنطقة.

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