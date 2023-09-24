شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة إيطالية تكشف إقتراب أسطورة ميلان من قيادة الشباب السعودي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية إيطالية بأن مجلس إدارة نادي الشباب السعودي يطمح إلى التعاقد مع مدير فني جديد خلال الفترة الحالية، لتصحيح مسار الفريق الأول لكرة القدم.

وحسب ما ذكره موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، فقد اقترب المدرب الإيطالي جينارو جاتوزو، من تولي القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب خلال الفترة الحالية.

وأوضح الموقع، إنه من المتوقع أن يتمم جاتوزو توقيعه مع النادي السعودي خلال الساعات القليلة القادمة، خاصة بعد فشل مفاوضاته مع أولمبيك ليون الفرنسي.

وأشار الموقع إلى أن جاتوزو لا يمتلك خيارات كثيرة على الطاولة؛ لذا فهو يدرك أنه يمكنه العمل بمشروع جديد، وبراتب كبير؛ بعكس ما ستقدمه الأندية في أوروبا.

الشباب السعودي يقيل مدربه

وأعلن مسئوولي نادي الشباب عن إقالة المدير الفني الهولندي مارسيل كايزر، بعد عدة أسابيع فقط من توليه تدريب الليث، بسبب تدهور مستوى ونتائج الشباب منذ بداية الموسم، وتم تكليف الأرجنتيني خوان براون بدلا منه.

وسبق للمدرب الإيطالي جاتوزو، الذي يعتبر من أساطير نادي ميلان، تولي القيادة الفنية للعديد من الأندية أبرزها: فيورنتينا، نابولي، ميلان، باليرمو.