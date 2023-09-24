شكرا لقرائتكم خبر عن نيمار ينهي الجدل حول أزمته مع خيسوس والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أنهى البرازيلي نيمار جونيور دا سيلفا، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، الجدل المثار بالشارع الرياضي السعودي، برد قوي على كل ما يتردد عن وجود خلافات قوية مع المدرب البرتغالي خورخي خيسوس.

ونفي نيمار، كل الشائعات التي ترددت خلال الأيام القليلة الماضية، عن وجود خلافات مع المدرب خورخي خيسوس، برده على أحد الحسابات البرازيلية التي كتبت: "يمكنك رؤية وجه نيمار مُحبط ولا يريد اللعب"، ليرد أيقونة الهلال على ابن بلاده، قائلا: "توقف عن نشر الكذب!".

وقام نيمار بنشر استوري عبر حسابه الرسمي على موقع الصور "انستجرام"، بصورة مع المدرب البرتغالي خورخي خيسوس مع تعليق "الأستاذ"، ليغلق البرازيلي الباب أمام الشائعات.

نيمار

معلق برازيلي يكشف الأزمة بين خيسوس ونيمار

وكان المعلق البرازيلي جواو جوليرمي، قد أشار خلال الأيام الماضية إلى أن خورخي خيسوس غير سعيد بتواجد نيمار داخل الهلال، مدللا على ذلك بأن المدرب يتعامل بطريقة غير احترافية مع الأيقونة البرازيلية.

وقال جوليرمي: "عندما تعاقد الهلال مع ميتروفيتش، وضع خيسوس صورة اللاعب في حسابه، وقال وصل مهاجمي، وعندما وصل نيمار، لم يتطرق لشيء، بل أحدث ضجة هنا في البرازيل، عندما انتقد اختيار نيمار لقائمة المنتخب البرازيلي".

برنامج سعودي يكشف رغبة نيمار في رحيل خيسوس

وذكر برنامج "شوووت" أن نيمار لا يريد استمرار خيسوس مع الفريق لعدة أسباب من ضمنها الأمور الفنية، إضافة لأنه طلب شارة قيادة الفريق، لكن مدرب الهلال رفض ذلك.