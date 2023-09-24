محافظات المدينة المنورة تحتفل باليوم الوطني الـ 93

احتفلت محافظات المدينة المنورة باليوم الوطني الـ 93 من خلال إقامة المهرجات والاحتفالات ونشر مظاهر الفرح، من تزيين الشوارع والميادين والمباني الحكومية باللون الأخضر، كما أقيمت سباقات للهجن وعرض السيارت التراثية والدراجات الهوائية، ومسيرات وطنية وعروض فنية وفلكلور شعبي ومسابقات.

وامتدت الاحتفالات إلى شواطئ المنطقة، حيث أقيمت المسيرات البحرية وقوارب المتنزهين وهواة السباحة والصيد والغوص والرياضات البحرية، معبرين بطرق عدة عن احتفالهم باليوم الوطني، متميزين بشعارات وعبارات تعبيرا لحب دوت الخليج الغالي، وذلك في محافظة ينبع، حيث انطلقت الاحتفالات من خلال مسيرة اليوم الوطني البحرية بالشرم، وعروض مرئية، ولقاءات الفنانين التشكيليين، ومسيرات للخيول وللدراجات الهوائية.

وشاركت بلدية المحافظة فريق دراج ينبع مسيرة فرحة وطني بهذه المناسبة، وقامت بتزيين المحافظة بالأعلام واللون الأخضر وميادين والطرق تعبيرا عن مشاعر الفرح.

وفي محافظة خيبر قامت بلدية المحافظة بتهيئة وتزيين الشوارع والميادين للاحتفال باليوم الوطني 93 والمرافق الخاصة وتنظيم حفل للأهالي. وتضمنت فقرات الحفل قصائد وأناشيد طلابية وحفلا مسرحيا بالإضافة إلى العرضة السعودية.

وقامت بلدية ينبع النخل برفع علمين على ساريتين بطول 30 متراً في موقعين مختلفين، وتم تركيب عدد 510 أعلام في الشوارع، وتركيب عدد 35 بنراً بهوية هذه المناسبة الغالية. ونظمت احتفالية بمناسبة اليوم الوطني الـ93 للمملكة، بمقر مركز الاحتفالات الحضاري في ينبع النخل بمشاركة الجهات الحكومية، وبحضور عدد كبير من الأهالي

وتضمن الاحتفال العديد من الفقرات المتنوعة، منها مسيرة وطنية وعروض فنية وفلكلور شعبي ومسابقات وللفئات العمرية كافة، وهدايا للأطفال وسحوبات قيمة.

فيما نظمت إدارة ميدان الهجن بمحافظة العيص سباقات للهجن احتفال بمناسبة اليوم الوطني الـ93 للمملكة، وقامت بلدية محافظة العيص⁩ بإضاءة الشوارع والميادين ‏ومبنى البلدية باللون الأخضر من أجل نشر مظاهر الفرح.

من جانبها، قامت بلدية محافظة بدر بتزيين الشوارع ‌بالعبارات والشعارات الوطنية، وأطلقت مسابقة لأجمل صورة معبرة عن فرحة اليوم الوطني بالمحافظة، ورصدت مبالغ مالية للمسابقة.

وابتهجت محافظة مهد الذهب باليوم الوطني من خلال تزيين مبنى ‌البلدية باللون الأخضر، وقامت بلدية المحافظة كذلك بتزيين الطرقات والميادين.