شاهد من جدة.. الأسطول الغربي ينفّذ استعراضاً بحرياً وجوياً احتفاءً باليوم الوطني

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 24 سبتمبر 2023, 10:17 صباحاً

نشرت وزارة الدفاع، اليوم، مجموعة من الصور ترصد استعراضاً بحرياً وجوياً، ومسيرة للعربات العسكرية نفّذته القوات البحرية مُمثَّلةً بقيادة الأسطول الغربي في جدة احتفاءً باليوم الوطني. وفي وقتٍ سابقٍ، نفّذت طائرات القوات الجوية المقاتلة استعراضاً بتشكيلاتٍ جوية متنوّعة في الرياض احتفاءً باليوم الوطني، فيما قدَّم فريق الصقور السعودية عروضاً جوية مبهرة. واحتفاءً باليوم الوطني رسمت القوات الجوية أيضاً لوحة إبداعية في سماء الرياض.

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