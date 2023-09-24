انت الان تتابع 4 شروط.. "الحج" توضح الطرق الصحيحة للتعامل مع سُقيا ماء زمزم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 24 سبتمبر 2023, 10:31 صباحاً

أوضحت وزارة الحج والعمرة، الطرق السليمة للتعامل مع سُقيا ماء زمزم. وقالت الوزارة إن سُقيا زمزم متوافرة لضيوف الرحمن في الحرمين الشريفين، ويجب الحرص على التعامل معها. وحدّدت في إنفوجراف نشرته، اليوم، الطريقة الصحيحة للتعامل معها عبر الامتناع عن سكب المياه على الأرض، والتخلص من الأكواب المستعملة في المكان المخصّص لها، وعدم الوضوء من صنابير ماء زمزم، والمحافظة على نظافتها.

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