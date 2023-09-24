أمين "التعاون الخليجي" مهنئاً القيادة بيوم الوطن: إنجازات تمضي بالمملكة للمستقبل

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محمد بن مسعود - الدمام - رفع الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، التهاني والتبريكات إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، وللشعب السعودي الكريم بمناسبة اليوم الوطني الـ 93 للمملكة.

وأعرب "البديوي"، عن بالغ سعادته وفخره باليوم الوطني السعودي، مؤكداً أن هذه المناسبة عزيزة ومهمة وغالية على أبناء الشعب السعودي الكريم، مشيداً بما وصلت إليه المملكة وما حققته من إنجازات رائعة تعكس الأسس القوية، والخطى الحثيثة والمتقدمة والمشهودة التي تمضي قدماً نحو مستقبل ومكانة مميزين إقليمياً ودولياً.

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