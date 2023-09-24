السعودية | جدة التاريخية تشهد انطلاق أول منافسات بطولة الكيرم

شكرا لقرائتكم جدة التاريخية تشهد انطلاق أول منافسات بطولة الكيرم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - انطلقت بمحافظة جدة، أمس، منافسات أول بطولة للكيرم تحت إشراف اللجنة السعودية للألعاب الشعبية، وبرعاية جدة التاريخية ووزارة الرياضة، بالتزامن مع فعاليات اليوم الوطني 93، وذلك بمشاركة 64 لاعبا ولاعبة.

وأوضح الرئيس التنفيذي للجنة السعودية للألعاب الشعبية إبراهيم الشريدة، أن هذه المنافسات تهدف إلى تعزيز وإحياء ممارسة الألعاب والرياضات التقليدية بين أفراد المجتمع، مؤكداً أن اللجنة تسعى إلى تنمية نوع مثل هذه الألعاب في أنحاء السعودية لتكون جزءا لا يتجزأ من حياتنا اليومية، ولتكون رياضة تنافسية وترفيهيه.

بطولة الكيرم

مادة اعلانية

وأوضح أن اللجنة انتهت من أكبر مشروع حصر للألعاب الشعبية في السعودية، وتم حصر ما يقارب 800 لعبة في المملكة، وسيتم الإعلان عنها قريباً.

يذكر أن هذه الألعاب والرياضات التقليدية لا تقتصر على فئة معينة، و يؤكد ذلك استقبال اللجنة المشاركات من المهتمين بمثل هذا النوع من الرياضات والألعاب من فئات عمرية مختلفة من كلا الجنسين، حيث برز تواجد العنصر النسائي في هذه البطولة.