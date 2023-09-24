شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع شتلات وهدايا في فعاليات اليوم الوطني 93 بالقنفذة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شارك مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة القنفذة ضمن فعالياته المستمرة بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني 93، في عرض المراكب والقوارب بمناسبة اليوم الوطني وذلك مع قيادة حرس الحدود بالمحافظة على الكورنيش الجنوبي، والكورنيش الغربي لمحافظة القنفذة.

وقال مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة القنفذة المهندس حسن المعيدي إن مكتب الوزارة نفذ مبادرة لتوزيع الشتلات تهدف إلى تعزيز الحب والانتماء للوطن ونشر ثقافة التشجير تماشياً مع مبادرة السعودية الخضراء، وتسعى إلى زيادة الوعي البيئي والتوعية بأهمية التشجير وزراعة الشتلات، للإسهام في تحقيق مستهدفات وزارة البيئة والمياه والزراعة بما يضمن مشاركة فعالة من جميع أفراد المجتمع.

وأضاف ”المعيدي“ انه شارك في تسليم الشتلات عدداً من المتطوعين من مختلف الشرائح بعد إتاحة المبادرة عبر المنصة الوطنية للعمل التطوعي وذلك حرصاً للتشجيع على العمل التطوعي وتحفيز المشاركة المجتمعية وتعزيز قيم البذل والعطاء للمحافظة على الوطن الغالي بهذه المناسبة السعيدة.