شكرا لقرائتكم خبر عن سفارتا المملكة في طاجيكستان وروسيا تحتفلان باليوم الوطني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أقام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية طاجيكستان، وليد بن عبدالرحمن الرشيدان، مساء اليوم، حفل استقبال في العاصمة دوشنبيه بمناسبة اليوم الوطني الـ 93 للمملكة.

وحضر الحفل ضيف الشرف رئيس لجنة الاستثمار وإدارة أملاك الدولة في جمهورية طاجيكستان سعدي قادر زاده، ومفتي جمهورية طاجيكستان الشيخ سعيد مكرم عبدالقادر زاده، ورئيس وكالة تنمية الصادرات السيد سراج الدين زاده، وعدد من المسؤولين وسفراء الدول العربية والإسلامية والأجنبية المعتمدين لدى جمهورية طاجيكستان، وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية.

احتفال السفارة في روسيا

كما أقامت سفارة المملكة لدى روسيا الاتحادية في العاصمة الروسية موسكو احتفالاً، بمناسبة اليوم الوطني الـ 93.

وحضر الحفل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى روسيا الاتحادية وجمهورية بيلاروس السفير عبدالرحمن بن سليمان الأحمد، وعددٌ من المسؤولين في الحكومة الروسية يتقدمهم المبعوث الخاص للرئيس الروسي لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، ورؤساء البعثات وأعضاء السلك الدبلوماسي وأعضاء مجلسي الدوما والاتحاد، ومراكز الفكر، وعددٌ من مكونات المجتمع الروسي، إلى جانب عددٍ من المواطنين المقيمين والزائرين لموسكو.

وتضمن الحفل عددًا من العروض المرئية عن تاريخ المملكة والمشاريع الحديثة المقامة بها، وعرض مرئي عن رؤية المملكة 2030 منذ إطلاقها مرورًا بما تم إنجازه حتى اليوم، إلى جانب عددٍ من العروض الموسيقية لفرق شعبية فلكلورية من مناطق مختلفة في المملكة.