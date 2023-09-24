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الدلم تحتفل باليوم الوطني الـ 93

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نظمت بلدية محافظة الدلم التابعة لمنطقة الرياض، عددا من الفعاليات والفقرات الترفيهية والموسيقية بمناسبة اليوم الوطني 93 على مدى يومين، كما قامت البلدية بتنظيم الحفل الرسمي بحضور محافظ الدلم فهد بن سلطان بن حميد، ورئيس البلدية المهندس عامر بن منصور العجمي، وعدد من القيادات الأمنية والإدارية.

واشتمل الحفل الرسمي على قصائد وأوبريت وطني ومشاركة عدد من الشعراء والعرضة .

كما اشتملت الفعاليات المقامة بمنتزه الضاحي على مسيرة وطنية للسيارات الكلاسيكية، والأسر المنتجه وركن الرسم وركن للتصوير، وأختتمت بالألعاب النارية التي تزينت بها سماء الدلم احتفاء بهذه المناسبة الوطنية .

وشهدت الفعاليات حضور وتفاعل كبير من أهالي المحافظة تجاوز 24 الف، غمرت مشاعر الفرح محياهم بمناسبة ذكرى اليوم الوطني.

كما قامت البلدية بتوزيع أكثر من 10 الآف هدية للأطفال تحتوي على أعلام وشعارات .


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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