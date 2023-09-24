نورس جدة يعزز جودة الحياة

تتسارع وتيرة العمل على مشروع جزيرة النورس، الذي يمتد على مساحة تصل إلى 52.240 مترًا مربعًا، وممشى بعرض يتراوح بين 30 و70 مترًا، وبطول 1000 متر، ويضم 25000م٢ من الممرات إلى الكورنيش، ويضم مجمع سينما يتكون من 6 قاعات بسعة إجمالية تصل إلى 800 شخص، ومطاعم ومقاهي ومعرضًا للفنون ومرافق ترفيهية وناديًا شاطئيًا للسيدات بمساحة تزيد على 4000م٢، وقاعة مناسبات ونادي مارينا ونادي يخوت وقوارب، وأرصفة يمكن أن تستوعب حتى 90 قاربًا.

وستكون جزيرة النورس من المشروعات الحيوية بالواجهة البحرية، ووجهة مثالية أمام السكان وزوار العروس عند اكتمال المشروع الذي يعزز جودة الحياة، ويحسن أنسنة المدينة، ويعطي خيارات كثيرة أمام السكان والزوار والسياح في الترفيه والسياحة.

وتواصل أمانة جدة أعمال المشروع وتطوير الجزيرة بالواجهة البحرية ضمن المشاريع التي تهدف لتحقيق رؤية 2030، وفقًا لمبادرة أنسنة المدن للمساهمة في تحسين جودة الحياة بجدة من خلال رفع نصيب الفرد من المسطحات الخضراء والمناطق الترفيهية، وزيادة عدد الممارسين للرياضة، وسيتم ربط جزيرة النورس مع الواجهة البحرية.