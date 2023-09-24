مدير "هيئة نجران" يُدشّن معرض "ولاء" للأمن الفكري

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محمد بن مسعود - الدمام - دشّن مديرُ عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة نجران، الشيخ سعيد بن مشبب القحطاني، اليوم الأحد؛ المعرضَ المتنقل "ولاء" الخاص بالأمن الفكري وتعزيزه ومهدّداته، تزامنًا مع ذكرى اليوم الوطني السعودي الثالث والتسعين.

يذكر أن الرئاسة العامة قد أعدّت هذا المعرضَ بتوجيهات الرئيس العام الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله السند، مساهمةً في نشر الوعي والتحذير من الغلوّ، وتعزيز قيم الوسطية والاعتدال، وتوضيح أهمية الأمن الفكري وكيفية تحقيقه بأساليب حديثة.

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