انت الان تتابع ارتكب جريمته ودخل المسجد يؤذن ويبكي.. اتهام طبيب بقتل والديه في مصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تطلق هذه الجريمة المأساوية جرس إنذار بشأن من يعانون من المرض النفسي وخطورتهم على المحيطين بهم، فقد شهدت مدينة الإسكندرية، شمالي مصر، جريمة بشعة، حيث تم العثور على جثة مسن وزوجته مقتولين داخل شقتهما السكنية، حيث تحوم الشبهة هو نجلهما الذي يعمل طبيب تخدير، بأنه هو الذي ارتكب هذه الجريمة وتخلص من والديه.

وحسب موقع "القاهرة 24"، بدأت تتكشف تفاصيل الجريمة البشعة، عندما ورد إلى الأجهزة الأمنية في محافظة الإسكندرية، بلاغًا يفيد بالعثور على جثة مسن وزوجته مقتولين داخل شقتهما السكنية في مدينة بنك فيصل التابعة إلى منطقة سيدي بشر، شرقي الإسكندرية.

وعلى الفور توجه رجال الأمن إلى محل ورود البلاغ، حيث تم العثور على جثة مسن وزوجته غارقين في دمائهما، وعلى الفور تم نقلهما إلى المشرحة بواسطة سيارات الإسعاف لاتخاذ الإجراءات الطبية والقانونية اللازمة.

وأوضحت التحريات أن المتهم بارتكاب تلك الجريمة البشعة هو نجل المجني عليهما، والذي يعاني من مرض نفسي يتلقى له العلاج.

وقال شهود العيان، إن الابن الذي تحوم حوله الشبهات في جريمة إنهاء حياة والديه يعاني من حالة نفسية سيئة.

وأضاف شهود العيان أن الابن توجه إلى أحد المساجد فور وقوع الجريمة، حيث ظل يردد الأذان ويبكي بشدة، كما أنه كان يهذي بكلمات وعبارات غير مفهومة.