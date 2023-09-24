"الخارجية": السعودية تدين بشدة إقدام إحدى الجماعات المتطرفة على تمزيق نُسخ من المصحف أمام عدد من السفارات في لاهاي

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محمد بن مسعود - الدمام - أعربت وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار المملكة العربية السعودية الشديدَيْن؛ لإقدام إحدى الجماعات المتطرفة على تمزيق نُسخ من المصحف الشريف أمام عدد من السفارات في لاهاي.

وجدَّدت وزارة الخارجية رفض السعودية التام لمثل هذه الأعمال البغيضة والمتكررة، التي لا يمكن قبولها بأي مبررات، وهي تُحرّض بوضوح على الكراهية والإقصاء والعنصرية، وتتناقض بشكل مباشر مع الجهود الدولية الساعية لنشر قيم التسامح والاعتدال ونبذ التطرف، وتقوّض الاحترام المتبادَل الضروري للعلاقات بين الشعوب والدول.

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