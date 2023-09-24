انت الان تتابع بعد مقتل شرطي بنيران مسلحين صرب.. قوة "الناتو" بكوسوفو مستعدّة للتعامل مع التوتر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 24 سبتمبر 2023, 5:51 مساءً

أعلنت قوةُ حفظ السلام التابعة لحلف شمال الأطلسي "الناتو" في كوسوفو، اليوم "الأحد"، أنها تتابع عن كثب توترًا اندلع جراء قتل شرطي على يد مسلحين صرب شمالي البلاد، مؤكّدة استعدادها للتدخل للتعامل مع التوتر في المنطقة. وأوضحت القوة في بيان أنها تواصل مراقبة الأوضاع في منطقة "بنياسكا" عن كثب، وأنها نشرت قواتها في المنطقة. وأضافت: أنها تعمل بشكل مكثّف لإيجاد الحلول، وعلى اتصال وثيق ومستمرّ مع كافة الشركاء الدوليين بمن فيهم الاتحاد الأوروبي ورئاسة الأركان الصربية والمؤسسات المعنية في كوسوفو؛ وفقًا لـ"الأناضول". وأدانت القوةُ بشدة الهجومَ على شرطة كوسوفو. وقتل شرطي وأصيب آخر، صباح اليوم، جراء إطلاق مسلحين صرب النار عليهما، بعدما أغلقوا طريقًا في منطقة بنياسكا ذات الغالبية الصربية شمالي كوسوفو.

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