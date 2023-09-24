انت الان تتابع بالصور.. أسرة الموسى تحتفل بزواج ابنها على كريمة عبدالرحمن الطامي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - احتفلت أسرتا "الموسى، والطامي" بزواج ابنهم الشاب عبد الرحمن بن إبراهيم الموسى، على كريمة الشيخ عبد الرحمن بن محمد الطامي، مساء أمس السبت، بحضور عدد من الأقارب والأصدقاء الذين حضروا لمشاركة الأسرة فرحتهم بزفاف ابنهم.

"الخليج 365" تبارك وتتمنى للعروسَيْن حياة زوجية سعيدة.

كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. أسرة الموسى تحتفل بزواج ابنها على كريمة عبدالرحمن الطامي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.