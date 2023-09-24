مسيرات القوات البحرية تجوب الشواطئ

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انطلقت مسيرات المشاة والآليات التابعة للقوات البحرية في الجبيل أمس الأول، على شاطئ الفناتير بمدينة الجبيل الصناعية، ضمن فعاليات احتفاء المحافظة باليوم الوطني الـ93 للمملكة. وتضمنت الفعاليات مسيرات عروض طيران وزوارق وغارة برمائية على شاطئ الفناتير، ومعرضا داخليا في القاعة متعددة الأغراض، وآخر خارجيا لعرض الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، إضافة إلى عروض مسرحية في مركز المؤتمرات، وفعاليات للأطفال على مسرح مركز المعرفة والإبداع.

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