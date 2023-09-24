شكرا لقرائتكم خبر احتفالات اليوم الوطني تتواصل في المناطق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شهدت المواقع العامة والشوارع الرئيسة في المناطق كافة احتفالات واسعة للأهالي والمقيمين، بمناسبة اليوم الوطني الـ93 للمملكة. وتقاطرت المئات من المركبات في الشوارع والميادين وعلى الشواطئ، حاملين الأعلام الخضراء وصادحة بالأغاني الوطنية التي تفاعل معها الجميع. وأظهرت الجولات مظاهر الفرح بهذه المناسبة الغالية على الجميع، إذ تطوع بعض المحتفلين بتوزيع الأعلام والحلوى على الأطفال. وتضمنت الاحتفالات كثيرا من الفقرات المتنوعة، بدءا بالعرضة السعودية ثم الفلكلور الشعبي والألعاب النارية، وعرض مرئي يحكي أمجاد المملكة، وكذلك لوحة للوطن عبر فيها الحضور عن حبهم وولائهم بكلمات العز والفخر لهذا الوطن المعطاء، إضافة إلى ألعاب ترفيهية للأطفال ومسيرات للسيارات والخيول.

كانت هذه تفاصيل خبر احتفالات اليوم الوطني تتواصل في المناطق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.