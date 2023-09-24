جسر صامويل بيكيت يضيء أنواره بالعلم السعودي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شاركت مدينة دبلن عاصمة جمهورية أيرلندا المملكة في احتفالاتها بمناسبة اليوم الوطني الـ93 في تمام الـ8 مساء السبت حتى منتصف الليل، وذلك بإضاءة جسر صامويل بيكيت، أحد أهم معالم لندن وأقدمها. وحضر عدد من المواطنين والطلبة السعوديين الدارسين في مختلف الجامعات الأيرلندية لحظة إضاءة الجسر في دبلن، معبرين عن حبهم لبلدهم وشعورهم بالفخر والاعتزاز بوطنهم.

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