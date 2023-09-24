شكرا لقرائتكم خبر زراعة 150 ألف شتلة موسمية بميادين وحدائق الطائف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دعما لجهود «الأنسنة»، فرغت أمانة الطائف ممثلة في الإدارة العامة للحدائق وعمارة البيئة من زراعة أكثر 150 ألف شتلة بمواقع متفرقة من المدينة خلال الفترة الماضية، وذلك ضمن جهود تحسين المشهد الحضري والارتقاء بجودة الحياة وبرنامج أنسنة المدينة، وشملت المواقع المختارة ميادين وساحات وجزرا وسطية وحدائق ومتنزهات عامة.

وزرعت فرق الأمانة أعدادا كبيرة من الأشجار والشجيرات لدعم الغطاء النباتي بالمدينة، وزيادة مساحة المسطحات الخضراء، وتم غرس آلاف الشتلات المنتجة بمشتل الأمانة الرئيسي بالنسيم التي تتلاءم مع البيئة المحلية، وزراعة الزهور الحولية والبرية الموسمية المختلفة والمتسلقات، واهتمت بتعشيب ونظافة الأحواض الزراعية، وتمديد المزيد من شبكات الري بالتنقيط للحفاظ على الثروة المائية، وتمت صيانة ألعاب الأطفال بالحدائق والمتنزهات.

كما شاركت إدارة المشاركة المجتمعية في هذه الجهود من خلال إطلاق وتنفيذ مبادرات تطوعية لزراعة شتلات مختلفة في مواقع وحدائق عامة عدة ضمن جهودها في تحسين المشهد الحضري ومعالجة التشوه البصري ورفع مستوى الوعي لدى أفراد المجتمع بأهمية الحفاظ على الشجرة ودورها البيئي، وتستمر هذه الجهود التكاملية امتدادا لعمليات التشجير وزراعة النباتات التي تقوم بها الأمانة بهدف زيادة مساحة المسطحات الخضراء.