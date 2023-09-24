أمطار رعدية على المناطق حتى الخميس

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وفقا لتوقعات الأرصاد باستمرار فرص هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة حتى الخميس المقبل، دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحيطة والحذر وضـرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمع السيـول والمسـتنقعـات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك، وتشكل خطورة، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي. وأوضحت المديرية أن منطقة مكة المكرمة ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة قد تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح هابطة نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار تشمل الطائف وميسان وأضم والعرضيات، ومناطق عسير وجازان والباحة. وأشارت إلى أنه يتوقع هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة ورياح هابطة نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار على منطقة مكة المكرمة لتشمل العاصمة المقدسة والجموم والكامل والقنفذة والليث، ومناطق نجران والباحة والمدينة المنورة وعسير. منطقة مكة المكرمة ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة.

قد تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد.

رياح هابطة نشطة السرعة.

رياح مثيرة للأتربة والغبار تشمل: الطائف وميسان وأضم والعرضيات.

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