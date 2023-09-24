الذكور في الخليج يفوقون الإناث..

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وأظهرت الإحصائية الخاصة بالأمم المتحدة أن قطر تحتل المركز الأول عالميا من حيث عدد المواطنين الذكور مقارنة بعدد المواطنات الإناث بواقع 266 مواطنا لكل 100 مواطنة.
تليها الإمارات في المركز الثاني بـ 228 مواطنا لكل 100 مواطنة.
تليهم البحرين ثم عمان ثم الكويت وسادسا السعودية.
مما يجعل دول الخليج تتصدر القائمة عالميا من حيث عدد المواطنين الذكور.
عدد الذكور لكل 100 أنثى حسب التوقعات السكانية العالمية للأمم المتحدة:
- قطر: 266
- الإمارات: 228
- البحرين : 164
- عمان : 157
- الكويت : 156
- السعودية: 137
- جرينلاند: 111
- الهند: 107
- أيسلندا: 510
- الصين: 104
- نيجيريا: 102
- مصر: 102
- بوليفيا: 101
- أستراليا: 99
- كندا: 99
- الولايات المتحدة: 98
- أوغندا: 98
- البرازيل: 97
- اليابان: 95
- بولندا: 94
- كازاخستان: 93
- البرتغال: 89
- زيمبابوي: 89
- روسيا: 87
- أرمينيا: 82
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