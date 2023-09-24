شكرا لقرائتكم خبر الذكور في الخليج يفوقون الإناث.. ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - احتلت المملكة المركز السادس من بين 25 دولة حول العالم من حيث عدد المواطنين الذكور مقابل كل 100 مواطنة من الإناث، بحسب توقعات سكانية للأمم المتحدة، إذ يوجد 137 مواطنا سعوديا من الذكور لكل 100 مواطنة من الإناث، بمعنى أن عدد الذكور من المواطنين يفوق عدد المواطنات من الإناث، وهذا يتوافق مع تقرير تعداد السعودية 2022م والذي أظهر أن السعوديين الذكور يشكلون 50.2% من إجمالي المواطنين في حين تشكل المواطنات 49.8 %.

وأظهرت الإحصائية الخاصة بالأمم المتحدة أن قطر تحتل المركز الأول عالميا من حيث عدد المواطنين الذكور مقارنة بعدد المواطنات الإناث بواقع 266 مواطنا لكل 100 مواطنة.

تليها الإمارات في المركز الثاني بـ 228 مواطنا لكل 100 مواطنة.

تليهم البحرين ثم عمان ثم الكويت وسادسا السعودية.

مما يجعل دول الخليج تتصدر القائمة عالميا من حيث عدد المواطنين الذكور.

عدد الذكور لكل 100 أنثى حسب التوقعات السكانية العالمية للأمم المتحدة:

قطر: 266

الإمارات: 228

البحرين : 164

عمان : 157

الكويت : 156

السعودية: 137

جرينلاند: 111

الهند: 107

أيسلندا: 510

الصين: 104

نيجيريا: 102

مصر: 102

بوليفيا: 101

أستراليا: 99

كندا: 99

الولايات المتحدة: 98

أوغندا: 98

البرازيل: 97

اليابان: 95

بولندا: 94

كازاخستان: 93

البرتغال: 89

زيمبابوي: 89

روسيا: 87

أرمينيا: 82

: الأمم المتحدة