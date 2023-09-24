حد أدنى لموديلات حافلات نقل المعتمرين.. وقائمة بأسماء الركاب

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وبينت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي وفقا لأحكام اللوائح المنظمة لأنشطة نقل الركاب بالحافلات، الصادرة عن الهيئة العامة للنقل، والتي تنص على ألا تتجاوز سنة صنع الحافلات الناقلة عبر المنافذ البرية 10 سنوات.
وأوضحت أن من ضمن ضوابط خدمات نقل المعتمرين توفير خدمات الإسناد على الطرق بحسب النطاق الجغرافي لتواجد النقابة وتوفير خدمات الإسناد البديل في المنافذ ومدن العمرة بمقابل مالي حسب السياسات المعتمدة لدى النقابة، كذلك تطبيق المواصفات والمعايير الخاصة الإضافية التي تضعها وزارة الحج والعمرة على وسائل النقل.
الضوابط شملت:
- إعداد كشف يشمل خط سير وسيلة النقل والوجهة.
- قائمة بأسماء المعتمرين والزوار الذين على متن وسيلة النقل.
- بيانات الحافلة وقائدها والقائد المساند.
- التأكد من الالتزام بالطاقة الاستيعابية المحددة لكل حافلة.
- قراءة كشوفات التفويج عن طريق برنامج التفويج.
- السماح للحافلات بالمغادرة وفق تعليمات التفويج.
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