انت الان تتابع توتُّر متصاعد.. النيجر تعلن غلق مجالها الجوي بوجه الطائرات الفرنسية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

وسط تصاعُد التوتر بين نيامي وباريس منذ الانقلاب العسكري الذي شهدته البلاد، منع النظام العسكري الحاكم في النيجر "الطائرات الفرنسية" من عبور المجال الجوي للبلاد، بحسب رسالة إلى الطواقم الجوية، نُشرت الأحد على موقع وكالة الأمن والملاحة الجوية في إفريقيا.

وتفصيلاً، أوردت الرسالة التي صدرت مساء السبت أن المجال الجوي للنيجر "مفتوح أمام جميع الرحلات التجارية الوطنية والدولية باستثناء الطائرات الفرنسية أو الطائرات التي تستأجرها فرنسا، وبينها تلك العائدة إلى أسطول إير فرانس (شركة الخطوط الجوية الفرنسية)"، وفق فرانس برس.

وأضافت الرسالة بأن المجال الجوي يبقى مغلقًا "أمام كل الرحلات العسكرية العملانية والرحلات الخاصة"، باستثناء تلك الحاصلة على ترخيص خاص من السلطات. فيما اكتفت شركة "إير فرانس" بالقول إنها "لا تحلق في المجال الجوي للنيجر"، وفقًا لـ"العربية نت".

يُذكر أنه في الرابع من سبتمبر أعادت النيجر فتح مجالها الجوي أمام الرحلات التجارية بعد إغلاق استمر نحو شهر. وفي السادس من أغسطس أعلنت النيجر إغلاقه "إزاء خطر تدخُّل تتضح معالمه انطلاقًا من دول مجاورة" في الوقت الذي هددت فيه الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس) بالتدخل عسكريًّا لإعادة الرئيس المنتخب ديمقراطيًّا محمد بازوم إلى السلطة بعد أن أطاح به انقلاب في 26 يوليو.