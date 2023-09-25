شكرا لقرائتكم خبر عن "الوطنية للإسكان" تقيم حفلاً في ضاحية خزام بالرياض بمناسبة اليوم الوطني الـ 93 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أقامت الشركة الوطنية للإسكان NHC ، حفلاً في ضاحية خزام أحد الضواحي التابعة للشرك الواقع في شمال الرياض، بمناسبة اليوم الوطني السعودي الثالث والتسعين تحت شعار "نحلم ونحقق"، وذلك ضمن الجهود المبذولة من قبل الوطنية للإسكان في تعزيز الروابط الاجتماعية وبناء أواصر المحبة والفخر لهذا الوطن العظيم.

وأقيم الاحتفال في حديقة شمس الديار الواقعة بضاحية خزام، وسط حضورٍ من السكان بمختلف الفئات العمرية، مشتملاً على عديدٍ من الفعاليات المُصاحبة مثل العرضة السعودية والأكلات الشعبية والأغاني الوطنية، بالإضافة إلى إقامة بعض المسابقات التي أضفت روح الحماس والبهجة لسُكان الضاحية.

الوحدات السكنية

وتحرص الوطنية للإسكان على بناء بيئة سكنية متكاملة والتي لا تقتصر على الوحدات السكنية وحسب، وإنما أيضًا تمتد إلى توافر المواقع المخصصة للمرافق الخدمية المتنوعة والتي تعزز من المشاركة في مثل هذه المناسبات الوطنية العظيمة لتلبي تطلعات الأسرة السعودية.

كما تمتد ضاحية خزام على مساحة إجمالية تقدر بأكثر من 30 مليون م2، وتتكامل فيها الخدمات والمرافق من مساجد ومرافق تعليمية، وصحية، وترفيهية، كما يتخللها قرابة 3 ملايين م2 من الحدائق والمسطحات الخضراء، لتحقق نمط حياة صحي ومميز وتقدم أسلوبًا عصريًا للسكن.

قطاع التطوير العقاري

الجدير بالذكر الوطنية للإسكان هي الرائدة والممكنة لقطاع التطوير العقاري وأكبر مطور رئيس للضواحي والمجتمعات السكنية التي تتسم بجودة الحياة وتهدف إلى زيادة المعروض العقاري بالمملكة، وتوفير خيارات سكنية متنوعة، وذلك في إطار سعيها إلى تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج رؤية السعودية 2030 برفع نسبة التملّك السكني للأسر السعودية إلى 70%. ‫