الأرمن يبدؤون مغادرة عاصمة إقليم كراباخ الانفصالي بأعداد كبيرة

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 24 سبتمبر 2023, 9:49 مساءً

قال شاهد من رويترز إن الأرمن بدؤوا مغادرة عاصمة إقليم ناغورني كاراباخ الانفصالي بأعداد كبيرة متجهين إلى أرمينيا في سيارات. وتفصيلاً، قالت حكومة أرمينيا في ساعة متأخرة من مساء اليوم الأحد إن 1050 شخصًا عبّروا إلى البلاد من كراباخ، وهو إقليم في أذربيجان تسكنه أغلبية من الأرمن، وفقًا لسكاي نيوز عربية. وأضافت الحكومة في بيان "حتى الساعة 22:00 (1800 بتوقيت غرينتش)، دخل 1050 شخصًا إلى أرمينيا قادمين من الإقليم".

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